В Казахстане прокомментировали сообщения о создании запаса бензина

Казахстан не получал запрос от России с просьбой сформировать резервный запас бензина в 100 тысяч тонн.
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"К настоящему времени такой запрос от Минэнерго РФ не поступал", - сказал он. По словам советника главы Минэнерго Казахстана, данная информация не подтверждается.
До этого агентство Reuters, ссылаясь на источники сообщало, что Россия обратилась к Казахстану с просьбой создать резервный запас бензина в 100 тысяч тонн. По словам одного из источников, сделка по использованию РФ запасов бензина согласована.