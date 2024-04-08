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В Казахстане прокомментировали сообщения о создании запаса бензина

В Казахстане прокомментировали сообщения о создании запаса бензина Казахстан не получал запрос от России с просьбой сформировать резервный запас бензина в 100 тысяч тонн.
В регионе
8 апреля 2024 г. 22:46
В Казахстане прокомментировали сообщения о создании запаса бензина

Казахстан не получал запрос от России с просьбой сформировать резервный запас бензина в 100 тысяч тонн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил советник министра энергетики РК Шынгыс Ильясов.

"К настоящему времени такой запрос от Минэнерго РФ не поступал", - сказал он. По словам советника главы Минэнерго Казахстана, данная информация не подтверждается.

До этого агентство Reuters, ссылаясь на источники сообщало, что Россия обратилась к Казахстану с просьбой создать резервный запас бензина в 100 тысяч тонн. По словам одного из источников, сделка по использованию РФ запасов бензина согласована.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan benzin ehtiyatı yaratmaqla bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib

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