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В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,8

В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,8 Сеть сейсмических станций Казахстана 2 августа в 23:15 (22:15 по бакинскому времени) зарегистрировала землетрясение в Восточно-Казахстанской области магнитудой 5,8.
В регионе
2 августа 2024 г. 23:46
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,8

Сеть сейсмических станций Казахстана 2 августа в 23:15 (22:15 по бакинскому времени) зарегистрировала землетрясение в Восточно-Казахстанской области магнитудой 5,8.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

"Эпицентр расположен в 859 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана (Восточно-Казахстанская область). Энергетический класс землетрясения 12.6. Магнитуда - 5,8", - говорится в сообщении.

По данным сейсмологов, землетрясение ощущалось силой два-три балла в Усть-Каменогорске. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda 5,8 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb

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