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В Казахстане продлили ограничительные меры из-за СOVID-19

В Казахстане продлили ограничительные меры из-за СOVID-19 В Казахстане до 2 августа продлили ограничительные меры из-за коронавируса
В регионе
14 июля 2020 г. 10:12
В Казахстане продлили ограничительные меры из-за СOVID-19

В Казахстане до 2 августа продлили ограничительные меры из-за коронавируса. Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр республики Аскар Мамин.

По его словам, в Казахстане стабилизируется рост случаев заражения, однако  минздрав для дальнейшего улучшения эпидемиологической ситуации предложил продлить ограничительные меры.

"Принимаем решение о продлении ограничительных мер в республике еще на 2 недели с 20 июля по 2 августа", — сказал Мамин.

Также он попросил жителей не пренебрегать мерами безопасности.

По последним данным, в Казахстане зафиксировано свыше 61,7 тыс. заболевших, выздоровели 35,9 тыс. пациентов и 396 случаев смерти.

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