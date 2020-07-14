В Казахстане продлили ограничительные меры из-за СOVID-19

В Казахстане до 2 августа продлили ограничительные меры из-за коронавируса

В Казахстане до 2 августа продлили ограничительные меры из-за коронавируса. Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр республики Аскар Мамин.

По его словам, в Казахстане стабилизируется рост случаев заражения, однако минздрав для дальнейшего улучшения эпидемиологической ситуации предложил продлить ограничительные меры.

"Принимаем решение о продлении ограничительных мер в республике еще на 2 недели с 20 июля по 2 августа", — сказал Мамин.

Также он попросил жителей не пренебрегать мерами безопасности.

По последним данным, в Казахстане зафиксировано свыше 61,7 тыс. заболевших, выздоровели 35,9 тыс. пациентов и 396 случаев смерти.