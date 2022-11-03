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В Казахстане при выбросе газа на шахте погибли 4 горняка, есть пострадавшие

В Казахстане при выбросе газа на шахте погибли 4 горняка, есть пострадавшие В Карагандинской области Казахстана на шахте им. Ленина АО "АрселорМиттал Темиртау" в результате выброса газа погибли четыре горняка, еще четверо госпитализированы.
В регионе
3 ноября 2022 г. 07:30
В Казахстане при выбросе газа на шахте погибли 4 горняка, есть пострадавшие

В Карагандинской области Казахстана на шахте им. Ленина АО "АрселорМиттал Темиртау" в результате выброса газа погибли четыре горняка, еще четверо госпитализированы.

Как передает Report, об этом заявила пресс-служба МЧС республики.

"По имеющейся предварительной информации, 3 ноября ориентировочно в 3 часа ночи в г. Шахтинск, АО "Арселор Миттал Темиртау", на шахте им. Ленина, при бурении газодренажных скважин, произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель четырех работников, поиски еще одного работника продолжаются, еще четверо госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, эвакуированы 106 работников шахты.

Обстоятельства устанавливаются. Создается комиссия по расследованию аварии, по результатам которой будут установлены причины и обстоятельства происшествия.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda şaxtada partlayış olub, ölənlər var

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