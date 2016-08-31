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    В Казахстане пресечена деятельность трех группировок, планировавших теракты

    В ходе обысков было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, тротил, самодельное взрывное устройство, ножи

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В Казахстане в период с 12 по 30 августа пресечена деятельность трех радикальных группировок, которые планировали теракты на территории страны.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

    В ходе обысков было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, тротил, самодельное взрывное устройство, ножи, печатные и аудиоматериалы экстремистского содержания, атрибутика международных террористических организаций.

    В настоящее время в отношении членов группировок начаты досудебные расследования.

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