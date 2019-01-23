В Казахстане предложили переименовать страну

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Казахстане представитель проправительственной партии "Ак жол" Азат Перуашев предложил премьер-министру переименовать Казахстан в Казахскую республику, сообщает Report со ссылкой на Tengrinews.kz.

А.Перуашев напомнил, что в 2020 году исполняется 100 лет со дня образования Казахской Республики в составе СССР. "Что послужило платформой в государственности будущего Независимого Казахстана. Демократическая партия "Ак жол" предлагает на государственном уровне уделить внимание 100-летию Казахской Республики и достойно отметить эту дату", - говорится в депутатском запросе.

Он предложил рассмотреть вопрос о возвращении официального наименования - Казахская Республика.

"Такую инициативу выдвинул Нурсултан Назарбаев еще пять лет назад. Считаем, что пришло время для практической реализации предложений Елбасы. Нужно называть вещи своими именами, черное - черным, белое - белым, а казахов - казахами", - сказал он, добавив, что название "Казахская Республика" нужно использовать наряду с устоявшимся - "Казахстан".