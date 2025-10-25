Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В Казахстане правоохранители с начала года изъяли 13 тонн колумбийского кокаина

    В регионе
    • 25 октября, 2025
    • 12:32
    В Казахстане правоохранители с начала года изъяли 13 тонн колумбийского кокаина

    Силы правопорядка Казахстана с начала года изъяли из незаконного оборота около 20 тонн наркотических средств, включая 13 тонн колумбийского кокаина и 10 тонн прекурсоров.

    Как передает казахстанские бюро Report со ссылкой на Акорду, об этом заявил глава Комитета нацбезопасности страны Ермек Сагимбаев на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

    По словам Сагимбаева, также с начала года органами нацбезопасности задержаны 67 человек, причастных к экстремизму и терроризму, 83 приверженца радикальной идеологии получили тюремные сроки.

    Пресечена деятельность 17 криминальных групп, из незаконного оборота изъяты 453 единицы оружия, 64 гранаты, около шести тысяч боеприпасов. Кроме того, ликвидированы 16 нарколабораторий, 25 международных и 19 региональных наркоканалов.

    По фактам коррупции в Казахстане с начала года возбуждено 91 уголовное дело.

    Казахстан наркоторговля незаконный оборот нацбезопасность Касым-Жомарт Токаев

    Последние новости

    13:04

    В Баку задержаны четыре автохулигана

    Происшествия
    13:00

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру балансового капитала (01.10.2025)

    Финансы
    12:59

    СМИ: Представители Афганистана и Пакистана проводят переговоры в Стамбуле

    Другие страны
    12:54

    Замминистра: В Азербайджане каждый второй студент учится в вузах бесплатно по госзаказу

    Наука и образование
    12:51

    В результате ночной атаки России на Киев погибли два человека - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    12:48

    Узбекистан и ООН подписали программу сотрудничества на 2026–2030 годы

    В регионе
    12:45

    Число туристов в Азербайджане минувшим летом сократилось более чем на 5%

    Туризм
    12:44

    В Грузии задержали граждан Китая при попытке незаконно приобрести уран

    В регионе
    12:40
    Фото

    В Баку проходит выставка "Образование в Европе"

    Наука и образование
    Лента новостей