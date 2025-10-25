В Казахстане правоохранители с начала года изъяли 13 тонн колумбийского кокаина

Силы правопорядка Казахстана с начала года изъяли из незаконного оборота около 20 тонн наркотических средств, включая 13 тонн колумбийского кокаина и 10 тонн прекурсоров.

Как передает казахстанские бюро Report со ссылкой на Акорду, об этом заявил глава Комитета нацбезопасности страны Ермек Сагимбаев на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

По словам Сагимбаева, также с начала года органами нацбезопасности задержаны 67 человек, причастных к экстремизму и терроризму, 83 приверженца радикальной идеологии получили тюремные сроки.

Пресечена деятельность 17 криминальных групп, из незаконного оборота изъяты 453 единицы оружия, 64 гранаты, около шести тысяч боеприпасов. Кроме того, ликвидированы 16 нарколабораторий, 25 международных и 19 региональных наркоканалов.

По фактам коррупции в Казахстане с начала года возбуждено 91 уголовное дело.