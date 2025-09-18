Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    • 18 сентября, 2025
    • 19:06
    В Казахстане появилось новое министерство ИИ и цифрового развития

    В Казахстане Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности преобразовано в Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, соответствующий указа подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    Правительству страны поручено обеспечить перераспределение штатной численности госорганов и подведомственных им организаций (по согласованию с Администрацией президента) и принять иные меры по реализации указа.

    Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития и Министерство науки и высшего образования определены правопреемниками прав и обязательств Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.

    Казахстан Касым-Жомарт Токаев указ новое министерство искусственный интеллект цифровое развитие
