В Казахстане появилось новое министерство ИИ и цифрового развития

В Казахстане Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности преобразовано в Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, соответствующий указа подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Правительству страны поручено обеспечить перераспределение штатной численности госорганов и подведомственных им организаций (по согласованию с Администрацией президента) и принять иные меры по реализации указа.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития и Министерство науки и высшего образования определены правопреемниками прав и обязательств Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.