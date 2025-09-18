Qazaxıstanda Süni İntellekt və Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyi yaradılıb
Region
- 18 sentyabr, 2025
- 19:24
Qazaxıstanda Rəqəmsal İnkişaf, İnnovasiya və Aerokosmik Sənaye Nazirliyi Süni İntellekt və Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyinə çevrilib.
"Report"un Qazaxıstan mətbuatına istinadən verdiyi məlumata görə, müvafiq sərəncamı Prezident Kasım-Jomart Tokayev imzalayıb.
Hökumətə dövlət orqanlarında və onların tabeliyində olan təşkilatlarda (Prezident Administrasiyası ilə razılaşdırmaqla) ştat cədvəlinin yenidən bölüşdürülməsini təmin etmək və fərmanın icrası ilə bağlı digər tədbirlər görmək tapşırılıb.
Keçirilən funksiya və səlahiyyətlərə uyğun olaraq Süni İntellekt və Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyi və Elm və Ali Təhsil Nazirliyi Rəqəmsal İnkişaf, İnnovasiya və Aerokosmik Sənaye Nazirliyinin hüquq və öhdəliklərinin hüquqi varisləri kimi müəyyən edilib.
Son xəbərlər
19:45
Azərbaycan Aİ-yə qadın sahibkarlığının inkişafı üzrə üçillik strateji plan təqdim edəcəkBiznes
19:44
"Aston Martin"in ehtiyat sürücüsü: Bakı treki çətin, eyni zamanda ən sürətlilərdən biridirFormula 1
19:35
Corat qəsəbəsində qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaqHadisə
19:30
Parisdə polis etirazçılara qarşı gözyaşardıcı qazdan istifadə edib - YENİLƏNİB-7Digər ölkələr
19:28
"Deloitte" Azərbaycanın biznes perspektivləri ilə bağlı növbəti hesabatını açıqlayıbBiznes
19:26
Azərbaycan güləşçisi dünya çempionatında bürünc medal qazana bilərFərdi
19:25
Bolqarıstan parlamenti hökumətə qarşı beşinci etimadsızlıq səsverməsini rədd edibDigər ölkələr
19:24
Qazaxıstanda Süni İntellekt və Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyi yaradılıbRegion
19:11