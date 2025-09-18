Qazaxıstanda Süni İntellekt və Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyi yaradılıb

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Region
    • 18 sentyabr, 2025
    • 19:24
    Qazaxıstanda Rəqəmsal İnkişaf, İnnovasiya və Aerokosmik Sənaye Nazirliyi Süni İntellekt və Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyinə çevrilib.

    "Report"un Qazaxıstan mətbuatına istinadən verdiyi məlumata görə, müvafiq sərəncamı Prezident Kasım-Jomart Tokayev imzalayıb.

    Hökumətə dövlət orqanlarında və onların tabeliyində olan təşkilatlarda (Prezident Administrasiyası ilə razılaşdırmaqla) ştat cədvəlinin yenidən bölüşdürülməsini təmin etmək və fərmanın icrası ilə bağlı digər tədbirlər görmək tapşırılıb.

    Keçirilən funksiya və səlahiyyətlərə uyğun olaraq Süni İntellekt və Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyi və Elm və Ali Təhsil Nazirliyi Rəqəmsal İnkişaf, İnnovasiya və Aerokosmik Sənaye Nazirliyinin hüquq və öhdəliklərinin hüquqi varisləri kimi müəyyən edilib.

