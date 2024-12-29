В Казахстане похоронили троих погибших при крушении самолета AZAL под Актау

В Астане и Костанае похоронили трех граждан Казахстана, погибших в результате крушения самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный, вблизи Актау.

В Астане и Костанае похоронили троих граждан Казахстана, погибших в результате крушения самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный, вблизи Актау.

Как сообщает казахстанское бюро Report, в воскресенье в Астане похоронены Гаухар Шаймерденова и ее 11- летний сын Эльдар Жукмагат.

В этот же день в Костанае прошли похороны 29-летней Салимы Джутаевой.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили. Согласно первичным оценкам, лайнер был сбит в российском воздушном пространстве. В авиакатастрофе погибли 6 граждан Казахстана.