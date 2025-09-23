Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    В Казахстане погиб военнослужащий во время плановых занятий

    В регионе
    • 23 сентября, 2025
    • 17:11
    В Казахстане погиб военнослужащий во время плановых занятий

    В Казахстане погиб военнослужащий во время плановых занятий по боевой подготовке в одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВС страны, дислоцированной в Жетысуском гарнизоне.

    Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

    "В результате нарушения мер безопасности при обращении с оружием погиб военнослужащий срочной службы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия", - сообщили в пресс-службе ДШВ.

    Отмечается, что происшествие находится на особом контроле министра обороны Казахстана.

    Казахстан гибель военнослужащего уголовное дело меры безопасности

    Последние новости

    17:55

    Бербок призвала не возлагать на ООН всю ответственность за конфликты и насилие в мире

    Другие страны
    17:52

    В Азербайджане будет создан электронный ресурс на основе ИИ

    ИКТ
    17:52

    США с 1 октября увеличили плату за визу из-за сбора "за добросовестность"

    Другие страны
    17:51

    В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

    Происшествия
    17:49

    Азербайджан возобновил экспорт помидоров в Латвию

    АПК
    17:43

    Стубб призвал ЕК к жесткости в вопросе энергоносителей из РФ

    Другие страны
    17:41

    Экзамен для водителей такси успешно сдали 1300 человек

    Наука и образование
    17:40

    Испания призвала включить двух израильских министров в санкционный список ЕС

    Другие страны
    17:37

    Бакинский суд вынес приговор экс-таможеннику за попытку незаконного ввоза золотых слитков

    Происшествия
    Лента новостей