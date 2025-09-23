В Казахстане погиб военнослужащий во время плановых занятий по боевой подготовке в одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВС страны, дислоцированной в Жетысуском гарнизоне.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

"В результате нарушения мер безопасности при обращении с оружием погиб военнослужащий срочной службы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия", - сообщили в пресс-службе ДШВ.

Отмечается, что происшествие находится на особом контроле министра обороны Казахстана.