В Казахстане погиб военнослужащий во время плановых занятий
В регионе
- 23 сентября, 2025
- 17:11
В Казахстане погиб военнослужащий во время плановых занятий по боевой подготовке в одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВС страны, дислоцированной в Жетысуском гарнизоне.
Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.
"В результате нарушения мер безопасности при обращении с оружием погиб военнослужащий срочной службы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия", - сообщили в пресс-службе ДШВ.
Отмечается, что происшествие находится на особом контроле министра обороны Казахстана.
