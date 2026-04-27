    Казахстан подписал соглашения о локализации производства сельхозтехники

    В Казахстане состоялось подписание многосторонних соглашений, направленных на локализацию производства сельскохозяйственной техники на базе локализационного центра в Костанае.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу премьера Казахстана, договоренности были достигнуты по итогам встречи премьер-министра Олжаса Бектенова с руководителями ведущих зарубежных компаний.

    Соглашения заключены между АО АгромашХолдинг KZ, ТОО Eurasia Group AG и рядом международных производителей, включая Väderstad Group, Dewulf, Lindsay Corporation, Amity Technology, Frans Vervaet B.V., Kuhn Group и Brandt.

    В рамках встречи стороны обсудили углубление промышленной кооперации, локализацию производств и внедрение современных агротехнологий на базе отечественных предприятий. Отмечено, что растущие потребности аграрного сектора формируют устойчивый спрос на сельхозтехнику.

    Премьер-министр подчеркнул, что развитие машиностроения и импортозамещения является приоритетом государственной политики. По его словам, меры поддержки, включая субсидирование, льготное финансирование и развитие лизинговых механизмов, уже способствовали росту продаж отечественной техники.

    Международные партнеры выразили заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества, трансфере технологий и развитии сервисной инфраструктуры в Казахстане. Реализация достигнутых договоренностей, как ожидается, усилит потенциал отрасли и укрепит позиции страны в глобальной системе промышленного производства.

