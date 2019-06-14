​В Казахстане планируют ввести штраф за оскорбление педагога

В Казахстане предложили ввести штраф за унижение чести и достоинства педагогов. Его сумма может составить 100 месячных расчетных показателей, то есть 252 тыс. тенге (больше 650 долларов).

Как передает Report со ссылкой на NUR.KZ, об этом говорится в Законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам статуса педагога, снижения нагрузки на ученика и учителя".

Также обсуждается внесение изменений в части организации питания в учебных заведениях. Публичное обсуждение закона продлится до 27 июня 2019 года.