В Казахстане планируют потратить на референдум по АЭС свыше 32 млн долларов

Центризбирком (ЦИК) Казахстана планирует потратить 15,5 млрд тенге (32,1 млн долларов) на проведение референдума по АЭС.

Центризбирком (ЦИК) Казахстана планирует потратить 15,5 млрд тенге (32,1 млн долларов) на проведение референдума по АЭС.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

ЦИК разрабатывает и предоставляет правительству на рассмотрение примерную (предварительную) смету расходов.

"Общая сумма расходов согласно нашей смете составляет 15,5 млрд тенге. Она включает в себя организацию и проведение республиканского референдума, на 78 зарубежных участках, которые расположены в 63 государствах мира", - сказала член ЦИК Сабила Мустафина.

71% от общей суммы занимает оплата труда членов комиссии всех уровней.

Также в комиссии дали пояснения касательно наблюдения за референдумом по АЭС.

"Есть реестр аккредитованных общественных организаций, они могут направить своих представителей для наблюдения на республиканском референдуме", - сказала представитель ЦИК Анастасия Щегорцова.

Отметим, что вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении референдума по вопросу строительства АЭС, который состоится 6 октября 2024 года.