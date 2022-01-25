В Казахстане отменили режим антитеррористической операции

Спецслужбы Казахстана приняли решение отменить с 26 января режим антитеррористической операции в Алма-Атинской и Жамбылской областях, а также городе Алматы.

Спецслужбы Казахстана приняли решение отменить с 26 января режим антитеррористической операции в Алма-Атинской и Жамбылской областях, а также городе Алматы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба Комитета национальной безопасности республики.

Таким образом, антитеррористическая операция будет отменена во всех регионах Казахстана.

"Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом информирует о прекращении с 00:00 часов 26 января (22:00 25 января бакинское время) 2022 года действия режима антитеррористической операции и критического "красного" уровня террористической опасности в Алма-Атинской, Жамбылской областях и Алматы. С этого же времени в указанных регионах устанавливается высокий "оранжевый" уровень террористической опасности", - говорится в сообщении.

"Сохраняется действие высокого "оранжевого" уровня террористической опасности в Нур-Султане и умеренного "желтого" уровня в Западно-Казахстанской области. С 00:00 часов 26 января в городе Балхаш Карагандинской области и Северо-Казахстанской области отменяется умеренный "желтый" уровень террористической опасности", - уточнили в КНБ.

Напомним, что ранее режим антитеррористической операции сохранялся только в этих трех регионах Казахстана.

Как пояснили в ведомстве, в условиях действующих ограничений продолжается проведение оперативных мероприятий по установлению организаторов и участников массовых беспорядков. С целью обнаружения оружия и взрывчатых веществ органам правопорядка разрешается осуществлять контроль за передвижением транспортных средств и производить их досмотр.