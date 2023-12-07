В Казахстане ощутили землетрясение, произошедшее в азербайджанском секторе Каспия

Землетрясение магнитудой 5,6, произошедшее в азербайджанской акватории Каспийского моря, ощутили в казахстанском Актау.

Землетрясение магнитудой 5,6, произошедшее в азербайджанской акватории Каспийского моря, ощутили в казахстанском Актау.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.

"На территории Казахстана толчки интенсивностью 3 балла по 12-балльной шкале МSК-64 ощущались в Актау (адмцентр прикаспийской Мангистауской области)", - отметили сейсмологи.

По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения энергетическим классом 14,3 залегал на глубине 35 км на расстоянии 2 289 км от казахстанского мегаполиса Алматы.