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В Казахстане около 40 автомобилей столкнулись на трассе из-за метели

В Казахстане около 40 автомобилей столкнулись на трассе из-за метели Столкновение порядка 40 автомобилей произошло на трассе в Акмолинской области Казахстана из-за метели и плохой видимости.
В регионе
3 января 2025 г. 14:40
В Казахстане около 40 автомобилей столкнулись на трассе из-за метели

Столкновение порядка 40 автомобилей произошло на трассе в Акмолинской области Казахстана из-за метели и плохой видимости.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе департамента областной полиции.

"Сегодня в Акмолинской области на участке дороги между селами Когам и Каратал района Биржан Сал в результате ухудшения погодных условий (метель, ограничение видимости) произошло столкновение, предварительно, около 40 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и службы по чрезвычайным ситуациям. Проводится эвакуация автомобилей, принимаются меры для обеспечения безопасности дорожного движения. Отмечается, что ранее экстренные службы предупредили граждан о возможном ухудшении погодных условий в регионе, водителям рекомендовали воздержаться от поездок, особенно на загородных трассах.

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