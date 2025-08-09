О нас

В Казахстане обнаружили тело и фрагменты пропавшего в июле военного вертолета

В регионе
9 августа 2025 г. 12:20
Тело и фрагменты воздушного судна обнаружены на глубине 14 метров в озере Сорбулак в Алматинской области Казахстане в ходе поисков пропавшего 25 июля военного вертолета.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Казахстана.

По информации ведомства, благодаря математическим расчетам с использованием спутниковых данных был определен ориентировочный район возможного нахождения вертолёта.

"В данный квадрат были направлены поисковые группы и специализированная техника. В ходе подводных работ военнослужащими Вооруженных Сил на глубине около 14 метров обнаружены частичные фрагменты воздушного судна и тело. В настоящее время проводится процедура опознания", - подчеркивает Минобороны

Отметим, что 25 июля в Алматинской области Казахстана пропал с радаров военный вертолет EC-145. На борту находились трое членов экипажа.

Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda iyul ayında itmiş hərbi helikopterin parçaları və meyit tapılıb
Версия на английском языке Body and fragments of missing military helicopter found in Kazakhstan

