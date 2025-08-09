В Казахстане обнаружили тело и фрагменты пропавшего в июле военного вертолета

Тело и фрагменты воздушного судна обнаружены на глубине 14 метров в озере Сорбулак в Алматинской области Казахстане в ходе поисков пропавшего 25 июля военного вертолета.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Казахстана.

По информации ведомства, благодаря математическим расчетам с использованием спутниковых данных был определен ориентировочный район возможного нахождения вертолёта.

"В данный квадрат были направлены поисковые группы и специализированная техника. В ходе подводных работ военнослужащими Вооруженных Сил на глубине около 14 метров обнаружены частичные фрагменты воздушного судна и тело. В настоящее время проводится процедура опознания", - подчеркивает Минобороны

Отметим, что 25 июля в Алматинской области Казахстана пропал с радаров военный вертолет EC-145. На борту находились трое членов экипажа.