    В Казахстане на побережье Каспийского моря снова зафиксировали гибель тюленей

    09 ноября, 2025
    13:17
    В Казахстане на побережье Каспийского моря снова зафиксировали гибель тюленей

    Экологи проводят отбор проб воды в Каспийском море из-за обнаружения более 70 погибших тюленей на побережье острова Кулалы.

    Как передает Report, об этом сообщили в департаменте экологии Мангистауской области Казахстана.

    "Специалисты отдела лабораторно-следственного контроля департамента экологии Мангистауской области совместно со специалистами департамента рыбной инспекции, а также Института гидробиологии и экологии провели экологический мониторинг на побережье острова Кулалы. В ходе мониторинга были проведены пробы воды из-за выявления гибели 71 тюленя", - указано в сообщении.

    Лента новостей