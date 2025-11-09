В Казахстане на побережье Каспийского моря снова зафиксировали гибель тюленей

Экологи проводят отбор проб воды в Каспийском море из-за обнаружения более 70 погибших тюленей на побережье острова Кулалы.

Как передает Report, об этом сообщили в департаменте экологии Мангистауской области Казахстана.

"Специалисты отдела лабораторно-следственного контроля департамента экологии Мангистауской области совместно со специалистами департамента рыбной инспекции, а также Института гидробиологии и экологии провели экологический мониторинг на побережье острова Кулалы. В ходе мониторинга были проведены пробы воды из-за выявления гибели 71 тюленя", - указано в сообщении.