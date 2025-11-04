В Казахстане на берегу Каспийского моря экологи нашли 112 погибших тюленей

Сотрудники департамента экологии Мангистауской области Казахстана обнаружили туши 112 тюленей на побережье Каспийского моря в Казахстане.

Как передает Report, об этом сообщили в ведомстве.

По данным департамента, "в ходе мониторинга береговой линии Тупкараганского района от населенного пункта Асан до мыса Баутино были обнаружены туши 112 каспийских тюленей". На месте проведен сбор проб морской воды для выяснения причин происшедшего.