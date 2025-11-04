İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Xəzər sahilində 112 ölü suiti aşkarlanıb

    Region
    • 04 noyabr, 2025
    • 08:52
    Xəzər sahilində 112 ölü suiti aşkarlanıb

    Qazaxıstanın Mangistau vilayətinin ekologiya departamentinin əməkdaşları Xəzər dənizinin sahillərində 112 suiti cəsədi aşkar ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun məlumat deyilir.

    Vurğulanıb ki, Tüpkaraqan rayonunun Asan kəndindən Bautino burnuna qədər olan sahil zolağında aparılan monitorinqlər zamanı 112 Xəzər suitisinin cəsədi aşkar edilib.

    Ölümlərin səbəbini müəyyən etmək üçün hadisə yerindən dəniz suyu nümunələri götürülüb.

    Qeyd edək ki, bu, Xəzər dənizində suitilərin kütləvi ölümü ilə bağlı ilk hadisə deyil. 2025-ci ilin iyununda Qazaxıstan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bildirib ki, 2024-cü ildə belə ölümlərin səbəbləri yüksək patogenli quş qripi, immun çatışmazlığı ilə əlaqəli neyrovirus infeksiyası və dənizin dibindən təbii qazın dağılması nəticəsində yaranan boğulma ola bilər.

    2022-2023-cü illərdə bu heyvanlar taun və kəskin pnevmoniyadan ölüb.

    Xəzər Suiti dəniz
    В Казахстане на берегу Каспийского моря экологи нашли 112 погибших тюленей

    Son xəbərlər

    09:30

    Sumqayıtda sursat aşkarlanıb

    Hadisə
    09:28

    Kamçatkada ikinci zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    09:27
    Foto

    Qırğızıstan həmkarlar ittifaqlarının nümayəndələri Azərbaycan təcrübəsini öyrənmək üçün AHİK-də olublar

    İnfrastruktur
    09:23

    2025-ci ildə indiyədək ən çox qol vurmuş futbolçular müəyyənləşib

    Futbol
    09:19
    Foto

    Ramin Məmmədov Ordubadda "Cümə" və "Sərşəhər" məscidlərini ziyarət edib

    Din
    09:13

    UEFA Çempionlar Liqası: Liqa mərhələsinin IV turuna start verilir

    Futbol
    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.11.2025)

    Maliyyə
    09:03

    Azərbaycanın futzal və voleybol milliləri İslamiadada mübarizəyə başlayırlar

    Komanda
    08:56

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.11.2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti