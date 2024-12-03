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В Казахстане на 12 участках ведутся поиски редкоземельных металлов

В Казахстане на 12 участках ведутся поиски редкоземельных металлов В Казахстане поиски востребованных на мировом рынке редкоземельных металлов ведутся на 12 участкахю.
В регионе
3 декабря 2024 г. 11:17
В Казахстане на 12 участках ведутся поиски редкоземельных металлов

В Казахстане поиски востребованных на мировом рынке редкоземельных металлов ведутся на 12 участках.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил министр промышленности и строительства республики Канат Шарлапаев.

"Уже имеются данные о перспективности участка Куйректыколь (Восточно- Казахстанская область), запасы которого оцениваются примерно в 800 тыс. тонн, а прогнозные ресурсы - в 935,4 тыс. тонн редкоземельных металлов, включая церий и другие лантаноиды", - сообщил Канат Шарлапаев, выступая на заседании правительства 3 декабря.

По его информации, разведка проводится частными компаниями, в частности – Cove Capital и HMS Bergbau. Недропользователями активно идут поиски на участках, содержащих медь.

По словам министра, в 2023 году общий объем инвестиций 10 компаний составил около 41 млрд тенге (77,7 млн долларов по текущему курсу), что обеспечило исследование площади более 25 тыс. кв. км.

По данным министерства, минерально-сырьевая база Казахстана включает 987 месторождений твердых полезных ископаемых. За последние 30 лет наблюдается рост запасов железа, марганца, золота, урана, нефти и газа.

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