В Казахстане мужчина получил пожизненный срок за изнасилование и убийство девочки

Суд в Атырауской области Казахстана вынес приговор 36-летнему мужчине, который обвиняется в изнасиловании и убийстве 7-летней девочки.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

"Суд признал виновным обвиняемого в изнасиловании малолетней, совершенном с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевшей, а также в умышленном убийстве малолетней, и приговорил к пожизненному лишению свободы", - уточнил суд.

В июне 2025 года в городе Кульсары 7-летняя девочка возвращаясь домой после прогулки вдоль берега реки Курcай, заблудилась и встретила мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он предложил показать ей дорогу домой и пойти вместе с ним. Затем применив физическое насилие, изнасиловал ребенка, и утопил в реке.