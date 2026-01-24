Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    В регионе
    • 24 января, 2026
    • 13:05
    В Казахстане ликвидирован незаконный мини-цех по переработке золота

    В Акмолинской области Казахстана сотрудники полиции пресекли деятельность мини-цеха по переработке золотосодержащего материала.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.

    Владельцем подпольного цеха оказался 38-летний житель поселка Аксу. По данным правоохранительных органов, мужчина самостоятельно наладил процесс переработки золотосодержащего материала без соответствующих разрешений и лицензий.

    В ходе следственных действий были изъяты специализированное оборудование и иные вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.

    В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются дополнительные обстоятельства и возможные каналы сбыта добытого металла.

