В Казахстане ликвидирован незаконный мини-цех по переработке золота
В регионе
- 24 января, 2026
- 13:05
В Акмолинской области Казахстана сотрудники полиции пресекли деятельность мини-цеха по переработке золотосодержащего материала.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.
Владельцем подпольного цеха оказался 38-летний житель поселка Аксу. По данным правоохранительных органов, мужчина самостоятельно наладил процесс переработки золотосодержащего материала без соответствующих разрешений и лицензий.
В ходе следственных действий были изъяты специализированное оборудование и иные вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.
В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются дополнительные обстоятельства и возможные каналы сбыта добытого металла.
