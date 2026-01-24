В Казахстане ликвидирован незаконный мини-цех по переработке золота

В Акмолинской области Казахстана сотрудники полиции пресекли деятельность мини-цеха по переработке золотосодержащего материала.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.

Владельцем подпольного цеха оказался 38-летний житель поселка Аксу. По данным правоохранительных органов, мужчина самостоятельно наладил процесс переработки золотосодержащего материала без соответствующих разрешений и лицензий.

В ходе следственных действий были изъяты специализированное оборудование и иные вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.

В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются дополнительные обстоятельства и возможные каналы сбыта добытого металла.