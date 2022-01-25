В Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане произошло массовое отключение электроэнергии

Перебои с подачей электроэнергии начались во вторник в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате и Алма-Атинской области.

Перебои с подачей электроэнергии начались во вторник в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате и Алма-Атинской области.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал zakon.kz.

"В Алматы и Алматинской области перебои с электричеством. Казахстанцы в соцсетях пишут, что без света остались и южные регионы страны", - говорится в сообщении.

По информации администрации Алма-Аты, отключение произошло по линии казахстанской компании по управлению электрическими сетями "Кегок". "Упало напряжение в сети, сработали системы автоматической частотной разгрузки на подстанциях АО "Алатау жарык компаниясы" [региональная электропередающая компания]. Начаты работы по переподключению", - пояснили власти города.

Сообщается, что большая часть столицы Кыргызстана - Бишкека обесточена, также отсутствует электричество во втором по величине городе Оше и нескольких других городах. Аэропорт Бишкека перешел на автономное энергообеспечение, воздушная гавань пока работает. Перестали работать банкоматы, терминалы для безналичной оплаты в магазинах. Также из-за отсутствия интернета банки перестали проводить операции.

Министерство энергетики Узбекистана также сообщило об отключении электроэнергии в нескольких районах страны. В Ташкенте работа метрополитена приостановлена из-за отключения электроэнергии во многих районах столицы Узбекистана.