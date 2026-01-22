Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 22 января, 2026
    • 12:58
    В Казахстане из зоны отдыха госпитализированы 22 подростка

    Из зоны отдыха "Туран" госпитализированы 22 подростка из Кызылординской области Казахстана, участвовавшие в учебно-тренировочных сборах по борьбе.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.

    "21 января 2026 года около 22:40 в Меркенскую районную многопрофильную центральную больницу из зоны отдыха "Туран" были доставлены 22 несовершеннолетних подростка в возрасте от 12 до 17 лет, прибывшие из Кызылординской области для участия в учебно-тренировочных сборах по борьбе. Предварительный диагноз - гастроэнтерит неустановленной этиологии", - говорится в сообщении в четверг.

    Для установления причин заболевания у пациентов и выявления возможных источников инфекции отобраны лабораторные пробы у больных и пищевых продуктов, результаты исследований ожидаются. По этому факту областным департаментом санитарно-эпидемиологического контроля проводятся проверочные мероприятия.

    "В указанной зоне отдыха размещались 103 юных спортсмена и 13 тренеров. Состояние госпитализированных оценивается как легкой степени, общее самочувствие удовлетворительное, они находятся под постоянным наблюдением врачей. Остальным детям, находящимся в зоне отдыха, проведен медицинский осмотр - признаков заболевания не выявлено, профилактические мероприятия продолжаются", - отметили в акимате.

