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В Казахстане из-за паводков эвакуированы свыше 108 тыс. человек

В Казахстане из-за паводков эвакуированы свыше 108 тыс. человек Из зоны подтопления в Казахстане были эвакуированы 108 200 человек, в том числе 38 706 детей.
В регионе
15 апреля 2024 г. 09:56
В Казахстане из-за паводков эвакуированы свыше 108 тыс. человек

Из зоны подтопления в Казахстане были эвакуированы 108 200 человек, в том числе 38 706 детей.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По его данным, остаются подтопленными 5 411 частных жилых дома и 1 607 дворовых территорий.

Почти 12 тыс. человек вернулись в свои дома, уточнили в ведомстве. В аварийно-спасательных работах задействованы 33 тыс. чел. и более 4 тыс. единиц техники, а также 11 воздушных судов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что паводки стали самым крупным бедствием в республике за последние 80 лет, объявив в 10 регионах режим ЧС.

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Версия на английском языке Over 108,000 people evacuated in Kazakhstan due to floods
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda daşqınlar səbəbindən təxliyə edilənlərin sayı 108 mini keçib

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