В Казахстане дети пострадали в ДТП с автобусами

В Казахстане в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного и школьного автобусов пострадали дети.

Как передает Report, об этом сообщает МВД Казахстана.

По предварительным данным, маршрутный автобус, следовавший по автодороге республиканского значения Самара - Шымкент, столкнулся со школьным автобусом. В результате удара школьный автобус по инерции врезался в впереди стоящий автомобиль.

Сообщается, что в результате аварии пострадали дети. Погибших нет. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Водитель маршрутного автобуса задержан и водворен в изолятор временного содержания.