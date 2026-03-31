В Казахстане дети пострадали в ДТП с автобусами
В регионе
- 31 марта, 2026
- 16:03
В Казахстане в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного и школьного автобусов пострадали дети.
Как передает Report, об этом сообщает МВД Казахстана.
По предварительным данным, маршрутный автобус, следовавший по автодороге республиканского значения Самара - Шымкент, столкнулся со школьным автобусом. В результате удара школьный автобус по инерции врезался в впереди стоящий автомобиль.
Сообщается, что в результате аварии пострадали дети. Погибших нет. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Водитель маршрутного автобуса задержан и водворен в изолятор временного содержания.
