​В Казахстане будут производить военные машины - ВИДЕО

Баку. 18 Августа. REPORT.AZ/ В Астане вскоре начнется производство бронированных военных автомобилей южноафриканской фирмы Paramount Group, передает Report "Kolesa.kz".

Как сообщил источник в Министерстве обороны, совместное предприятие назовут ТОО «Казахстан Парамаунт инжиниринг».

Точная дата старта производства пока неизвестна, но закупку оборудования планируют завершить до конца года. Однако известно, что изначально локализация производства составит 30 %, тогда как к 2018 году этот показатель хотят довести до 50 %.

Выпускать на новом заводе будут три машины: «Арлан»,«Номад» и «Барыс», являющиеся локализованными вариантами техники Paramount Group, которая, к слову, не пользуется особой популярностью в военном мире. Известно, что она стоит на вооружении только в самой ЮАР, Азербайджане, Габоне и Бразилии.