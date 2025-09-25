В Казахстане арестовали криптоактивы на $10 млн

Суд в Алматы санкционировал арест криптоактивов на сумму более $10 млн, а также земельного участка в Алматинской области, связанных с финансовой пирамидой "Амир Капитал".

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Агентстве по финмониторингу.

"Позиционируя себя как международный инвестиционный фонд, компания "Амир Капитал" в течение трех лет активно привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана под предлогом получения дохода в размере 5-10% от торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты", - говорится в сообщении.

Вкладчиков регистрировали по реферальной ссылке через сайт компании, а личные кабинеты пополняли в крипте (USDT, BTC, ETH) через кошелек Amir Wallet.

"Полученные средства перераспределялись между участниками по принципу финансовой пирамиды - за счет притока новых вкладов выплачивались проценты ранее вошедшим лицам. В результате в пирамиду вовлечены более 40 участников", - добавили в АФМ.

Проблемы начались уже в конце 2021 года: вкладчикам ограничили доступ к выводу средств. Организаторы объясняли это техническими сбоями и обещали восстановить выплаты, однако доступ так и не был возобновлен. Одну из подозреваемых в организации и руководстве финпирамидой поместили под стражу на 2 месяца, отметили в агентстве.

Расследование продолжается.