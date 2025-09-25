Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение зеленая энергия III Игры СНГ
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение зеленая энергия III Игры СНГ

    В Казахстане арестовали криптоактивы на $10 млн

    В регионе
    • 25 сентября, 2025
    • 10:57
    В Казахстане арестовали криптоактивы на $10 млн

    Суд в Алматы санкционировал арест криптоактивов на сумму более $10 млн, а также земельного участка в Алматинской области, связанных с финансовой пирамидой "Амир Капитал".

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Агентстве по финмониторингу.

    "Позиционируя себя как международный инвестиционный фонд, компания "Амир Капитал" в течение трех лет активно привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана под предлогом получения дохода в размере 5-10% от торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты", - говорится в сообщении.

    Вкладчиков регистрировали по реферальной ссылке через сайт компании, а личные кабинеты пополняли в крипте (USDT, BTC, ETH) через кошелек Amir Wallet.

    "Полученные средства перераспределялись между участниками по принципу финансовой пирамиды - за счет притока новых вкладов выплачивались проценты ранее вошедшим лицам. В результате в пирамиду вовлечены более 40 участников", - добавили в АФМ.

    Проблемы начались уже в конце 2021 года: вкладчикам ограничили доступ к выводу средств. Организаторы объясняли это техническими сбоями и обещали восстановить выплаты, однако доступ так и не был возобновлен. Одну из подозреваемых в организации и руководстве финпирамидой поместили под стражу на 2 месяца, отметили в агентстве.

    Расследование продолжается.

    криптоактивы криптовалюта Казахстан финансовая пирамида
    Qazaxıstanda 10 milyon dollarlıq kriptoaktivlər həbs edilib

    Последние новости

    11:16

    Посла Великобритании вызвали в МИД Грузии

    В регионе
    11:12

    Рядом со станцией метро "Сахиль" появится новая станция

    Инфраструктура
    11:08

    Доллар подешевел на фоне неопределенности макроэкономической политики ФРС США

    Финансы
    11:05

    Вблизи Port Baku построят новую станцию метро

    Инфраструктура
    11:03

    CESI Consulting: Азербайджан обладает значительным потенциалом в морской ветроэнергетике

    Энергетика
    11:02

    Казахстан и Иран рассматривают расширение морских перевозок через Астару

    Другие
    10:59

    Андреа Меола: Основные инвестиции в зеленую энергетику в будущем будут направлены в Азию

    Энергетика
    10:57

    В Казахстане арестовали криптоактивы на $10 млн

    В регионе
    10:47

    В Баку начался новый этап строительства 28-ой станции метро

    Инфраструктура
    Лента новостей