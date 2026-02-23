Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Казахстане аэропорт оштрафован на $29 тыс. за незаконные сборы

    В регионе
    • 23 февраля, 2026
    • 12:55
    В Казахстане аэропорт оштрафован на $29 тыс. за незаконные сборы

    Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана выявило нарушения в деятельности АО "Международный аэропорт Туркестан", в связи с чем аэропорт был оштрафован на 14,3 млн тенге ($28,9 тыс.).

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в АЗРК.

    "Установлено, что аэропорт, занимая доминирующее положение на рынке, взимал с субъекта предпринимательства, осуществляющего розничную реализацию авиатоплива, сбор за право реализации на территории аэропорта", - сообщили в ведомстве.

    Отмечается, что это не единственное нарушение, выявленное в аэропортах Казахстана за месяц. 19 февраля департамент АЗРК Абайской области сообщил о завершении расследования в отношении ТОО "Международный аэропорт Семей". Предприятие злоупотребляло доминирующим положением путем установления и поддержания монопольно высокой цены на авиатопливо при розничной реализации.

    "Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям г. Семей ТОО признано виновным, наложен административный штраф в размере 8,8 млн тенге ($17,7 тыс.) с конфискацией монопольного дохода в сумме 8,5 млн тенге ($17,1 тыс.). В настоящее время постановление суда вступило в законную силу", - сообщили в АЗРК.

    В январе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал абсурдом ситуацию при которой страна, производящая сырую нефть в объеме 100 млн тонн, не может конкурировать по цене авиакеросина со странами, не занимающимися нефтедобычей. После критики президента, глава Минэнерго Ерлан Аккенженов заявил, что стоимость авиатоплива снижена с $1200 до $940 за тонну с дальнейшим целевым снижением до $890 за тонну.

    Казахстан аэропорт штраф незаконные сборы продажа авиатоплива

    Последние новости

    13:17
    Фото

    В Баку проходит фотовыставка "Ходжалы: Голоса безмолвных в объективе Резы Дегати"

    Внутренняя политика
    13:13

    Госслужба по вопросам имущества в 2025 году оказала около 3 млн электронных услуг

    Бизнес
    13:13

    В Грузии иностранцам без ВНЖ запретили оказание услуг в ряде сфер

    В регионе
    13:03

    Итальянский рефери во второй раз будет судить матч "Карабаха" против команды из Англии

    Футбол
    12:55

    В Казахстане аэропорт оштрафован на $29 тыс. за незаконные сборы

    В регионе
    12:50

    Вюсал Халилов: Развитие кадров в финтехе способствует созданию новых цифровых продуктов

    Финансы
    12:45

    Завтра в Баку ожидается изморось

    Экология
    12:40

    Цены на газ в Европе упали на 3,5%

    Энергетика
    12:33

    Президент утвердил Конвенцию ООН "О противодействии киберпреступности"

    Другие
    Лента новостей