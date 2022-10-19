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В Казахстане 29 полицейских и сотрудников КНБ привлекаются к ответственности за пытки

В Казахстане 29 полицейских и сотрудников КНБ привлекаются к ответственности за пытки В Казахстане сейчас расследуются 11 уголовных дел о пытках задержанных во время январских событий. Завершены расследования еще пяти дел. По ним к ответственности привлекаются 23 человека.
В регионе
19 октября 2022 г. 13:26
В Казахстане 29 полицейских и сотрудников КНБ привлекаются к ответственности за пытки

В Казахстане сейчас расследуются 11 уголовных дел о пытках задержанных во время январских событий. Завершены расследования еще пяти дел. По ним к ответственности привлекаются 23 человека.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев.

"Всего к уголовной ответственности за пытки привлекаются 29 человек. Из них 17 - сотрудники полиции, 12 - работники Комитета национальной безопасности", – сказал Чиндалиев.

Он отметил, что шесть человек умерли от пыток. Сейчас следствие по уголовному делу о гибели трех человек завершено, остальные находятся в стадии расследования.

Сегодня на пленарном заседании мажилиса был одобрен законопроект по амнистии. По предварительным оценкам, амнистия коснется около 1,5 тысяч лиц. Под амнистию может попасть только один сотрудник правоохранительных органов, который привлекается к уголовной ответственности по статье "Укрывательство преступления".

Отметим, что в начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 238 человек, более 4,5 тыс. пострадали.

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