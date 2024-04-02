В Каспийском море у месторождения Кашаган обнаружили разлив нефти

Нефтяной разлив площадью около 7 кв. км обнаружен в районе Кашаганского месторождения на Каспийском море.

В районе Кашаганского месторождения в казахстанском секторе Каспийского моря экологами будет произведен отбор проб на месте разлива нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на казахское телеграфное агентство (КазТаг), по факту сообщений о разливе нефти будет организован выезд экологов в море для визуального осмотра и отбора проб.

В случае подтверждения разлива Департамент экологии по Атырауской области проведет внеплановую проверку компании NCOC.

Ранее инспекция заявляла, что в NCOC установлены факты нарушения норм экологических требований, в том числе сжигание сернистого газа без разрешения, сброс производственных вод в Каспийское море без очистки. Компанию 29 марта оштрафовали на Т12,4 млрд.

Ранее исполнительный директор в Центр эколого-правовой инициативы "Глобус" Галина Чернова сообщила, что на "Кашагане" нефтяное пятно площадью около 7 кв. км дрейфовало на север Каспийского моря.

15:05

Нефтяной разлив площадью около 7 кв. км обнаружен в районе Кашаганского месторождения на Каспийском море.

Как сообщает Report, об этом в Facebook сообщила исполнительный директор Центра эколого-правовой инициативы "Глобус" Галина Чернова.

"По данным космического мониторинга, 30 марта в районе Кашаганского месторождения на Каспийском море выявлен нефтяной разлив. По данным группы, осуществляющей данный космический мониторинг "на радиолокационном изображении европейского спутника Sentinel-1A от 30.04 (02:43 UTC) отобразился разлив у казахстанского месторождения и места добычи нефти Кашаган", – сказала она.

По оценке эколога, причинами разлива может быть случайная или аварийная утечка нефти при добыче, либо "произошла аварийная ситуация с судами обслуживания, которые допустили этот разлив".

В пресс-службе министерства энергетики Казахстана проинформировали, что в ближайшее время ведомство выступит с сообщением на эту тему.

Оператор проекта добычи нефти на месторождении "Кашаган" в Казахстане - компания NCOC (North Caspian Operating Company). "Кашаган" считается одним из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние десятилетия. Его извлекаемые запасы, по оценкам экспертов, составляют от 9 до 13 млрд баррелей нефти. Коммерческая добыча здесь началась осенью 2016 года.