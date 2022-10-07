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В Каспийском море столкнулись два маломерных судна, есть погибший и раненые

В Каспийском море столкнулись два маломерных судна, есть погибший и раненые В результате столкновения двух маломерных судов в Каспийском море под Астраханью погиб один, ранены несколько человек. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, информацию об этом распространило Главное управление МЧС России по региону. По информации,
В регионе
7 октября 2022 г. 19:49
В Каспийском море столкнулись два маломерных судна, есть погибший и раненые

В результате столкновения двух маломерных судов в Каспийском море под Астраханью погиб один, ранены несколько человек.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, информацию об этом распространило Главное управление МЧС России по региону.

По информации, штурман второго корабля не пострадал.

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Версия на английском языке Casualties reported as Russian ships collide in Caspian Sea
Версия на азербайджанском языке Xəzər dənizində Rusiya gəmiləri toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var

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