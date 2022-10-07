В Каспийском море столкнулись два маломерных судна, есть погибший и раненые

В результате столкновения двух маломерных судов в Каспийском море под Астраханью погиб один, ранены несколько человек.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, информацию об этом распространило Главное управление МЧС России по региону.
По информации, штурман второго корабля не пострадал.
В Каспийском море столкнулись два маломерных судна, есть погибший и раненыеВ Каспийском море столкнулись два маломерных судна, есть погибший и раненые В результате столкновения двух маломерных судов в Каспийском море под Астраханью погиб один, ранены несколько человек. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, информацию об этом распространило Главное управление МЧС России по региону. По информации,
В регионе
7 октября 2022 г. 19:49
https://static.report.az/photo/dac505f4-5f75-30e6-8d9f-bb6c4aaec208.jpg
В результате столкновения двух маломерных судов в Каспийском море под Астраханью погиб один, ранены несколько человек.
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