В Каспийском море столкнулись два маломерных судна, есть погибший и раненые

В Каспийском море столкнулись два маломерных судна, есть погибший и раненые

В результате столкновения двух маломерных судов в Каспийском море под Астраханью погиб один, ранены несколько человек. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, информацию об этом распространило Главное управление МЧС России по региону. По информации,

https://static.report.az/photo/dac505f4-5f75-30e6-8d9f-bb6c4aaec208.jpg https://static.report.az/photo/dac505f4-5f75-30e6-8d9f-bb6c4aaec208.jpg

В результате столкновения двух маломерных судов в Каспийском море под Астраханью погиб один, ранены несколько человек.



Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, информацию об этом распространило Главное управление МЧС России по региону.



По информации, штурман второго корабля не пострадал. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Casualties reported as Russian ships collide in Caspian Sea