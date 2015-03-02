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    В Каспийском море проводятся учения

    В ходе учений будут отработаны приемы борьбы с подводными диверсантами

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Водолазы Каспийской флотилии России приступили к учениям у порта Махачкалы в Дагестане. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости,  в ходе  учений будут отработаны приемы борьбы с подводными диверсантами, как в ближнем бою, так и с использованием стрелкового оружия.

    Следующим этапом учений станет проведение занятий по огневой подготовке.

    Кроме того, в учениях задействован экипаж противодиверсионного катера многоцелевого назначения "Грачонок".

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