В Каспийском море проводятся учения

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Водолазы Каспийской флотилии России приступили к учениям у порта Махачкалы в Дагестане. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в ходе учений будут отработаны приемы борьбы с подводными диверсантами, как в ближнем бою, так и с использованием стрелкового оружия.

Следующим этапом учений станет проведение занятий по огневой подготовке.

Кроме того, в учениях задействован экипаж противодиверсионного катера многоцелевого назначения "Грачонок".