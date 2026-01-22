В Казахстане при взрыве в кафе-киоске пострадали четыре человека

В Караганде в результате взрыва в кафе-киоске быстрого питания пострадали четыре человека.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

Согласно информации, в помещении отдельно стоящего киоска произошел взрыв газовоздушной смеси в баллоне емкостью 17 литров, после чего началось возгорание. Огонь повредил наружную и внутреннюю обшивку киоска, мебель и бытовую технику. Площадь пожара составила около 30 кв. метров.

Все пострадавшие в результате происшествия с ожогами были доставлены в медицинское учреждение. По информации управления здравоохранения региона, трое из них пострадавших находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Еще один пациент госпитализирован в отделение комбустиологии, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Из киоска также были вынесены два газовых баллона емкостью по 27 литров, что позволило предотвратить дальнейшее распространение огня.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.