Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    В Казахстане при взрыве в кафе-киоске пострадали четыре человека

    В регионе
    • 22 января, 2026
    • 18:10
    В Казахстане при взрыве в кафе-киоске пострадали четыре человека

    В Караганде в результате взрыва в кафе-киоске быстрого питания пострадали четыре человека.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

    Согласно информации, в помещении отдельно стоящего киоска произошел взрыв газовоздушной смеси в баллоне емкостью 17 литров, после чего началось возгорание. Огонь повредил наружную и внутреннюю обшивку киоска, мебель и бытовую технику. Площадь пожара составила около 30 кв. метров.

    Все пострадавшие в результате происшествия с ожогами были доставлены в медицинское учреждение. По информации управления здравоохранения региона, трое из них пострадавших находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Еще один пациент госпитализирован в отделение комбустиологии, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

    Из киоска также были вынесены два газовых баллона емкостью по 27 литров, что позволило предотвратить дальнейшее распространение огня.

    Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Казахстан Карагандинская область взрыв кафе-киоск пожар газовый баллон

    Последние новости

    18:33

    Зеленский заявил о продуктивности встречи с Трампом

    Другие страны
    18:25

    Макрон заявил о задержании в Средиземном море танкера из России

    Другие
    18:25

    Число жертв схода с рельсов двух поездов в Андалусии возросло до 45

    Другие страны
    18:19

    В Азербайджане отменяют требование о смене категории земель для аквакультурных хозяйств

    АПК
    18:18
    Фото

    АПБА выявило нарушения на предприятиях по производству воды

    Здоровье
    18:10
    Фото

    В Казахстане при взрыве в кафе-киоске пострадали четыре человека

    В регионе
    18:00

    ACWA Power примет участие в синергии проектов по экспорту "зеленой энергии" через Азербайджан в Европу

    Энергетика
    17:59
    Фото

    В Баку прошел курс Мобильной тренинговой группы НАТО

    Происшествия
    17:54

    В Испании произошел третий по счету ж/д инцидент, пострадали шесть человек

    Другие страны
    Лента новостей