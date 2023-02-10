В Кахраманмараше спустя 99 часов после землетрясения спасены два человека

В Кахраманмараше спустя 99 часов после землетрясения из-под завалов обрушившегося жилого дома удалось спасти мужчину.

В Кахраманмараше спустя 99 часов после землетрясения из-под завалов обрушившегося жилого дома удалось спасти мужчину.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Anadolu.

09.30

Спустя 99 часов после землетрясения в Кахраманмараше удалось спасти из-под завалов одну из двух сестер. Продолжаются работы по вызволению второй девочки.

Об этом передает Report со ссылкой на TRT Haber.

"Спасатели услышали детские голоса из-под завалов, и после интенсивных работ, под бетонными плитами нашли одну из сестер", - сообщил телеканал.

Отметим, что по последним данным, число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 17 674, ранены 72 879 человек.