В Ивановской области произошло ДТП с участием пассажирского поезда и грузовика

В Ивановской области пассажирский рейсовый поезд столкнулся с грузовым автомобилем.

В Ивановской области пассажирский рейсовый поезд столкнулся с грузовым автомобилем.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

По предварительной информации, пострадал только водитель грузовика. Сообщается, что железнодорожные пути не повреждены, однако поезд самостоятельно двигаться не может. Информация о задержке поездов на путях уточняется, на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Инцидент произошел 1 июня на железнодорожном переезде Якшинский-Сахтыш в районе деревни Сидорино. Железнодорожный состав следовал из областного центра в Гаврилов Посад.