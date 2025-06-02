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В Ивановской области произошло ДТП с участием пассажирского поезда и грузовика

В Ивановской области произошло ДТП с участием пассажирского поезда и грузовика В Ивановской области пассажирский рейсовый поезд столкнулся с грузовым автомобилем.
В регионе
2 июня 2025 г. 14:57
В Ивановской области произошло ДТП с участием пассажирского поезда и грузовика

В Ивановской области пассажирский рейсовый поезд столкнулся с грузовым автомобилем.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

По предварительной информации, пострадал только водитель грузовика. Сообщается, что железнодорожные пути не повреждены, однако поезд самостоятельно двигаться не может. Информация о задержке поездов на путях уточняется, на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Инцидент произошел 1 июня на железнодорожном переезде Якшинский-Сахтыш в районе деревни Сидорино. Железнодорожный состав следовал из областного центра в Гаврилов Посад.

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