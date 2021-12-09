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В Италии Amazon оштрафован на крупную сумму за злоупотребления на рынке

В Италии Amazon оштрафован на крупную сумму за злоупотребления на рынке Американский гигант интернет-торговли Amazon оштрафован в Италии более чем на 1 млрд евро.
В регионе
9 декабря 2021 г. 13:05
В Италии Amazon оштрафован на крупную сумму за злоупотребления на рынке

Американский гигант интернет-торговли Amazon оштрафован в Италии более чем на 1 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, данное решение принято антимонопольным рыночным регулятором страны в связи с нарушением Статьи 102 Договора о функционировании Евросоюза. Она направлена на предотвращение злоупотреблений со стороны компаний, занимающих доминирующее положение на рынке.

По утверждению регулятора, Amazon, пользуясь доминирующим положением, продвигает свои логистические услуги. Компания таким образом наносит ущерб конкурирующим операторам, оказывающим услуги в сфере электронной торговли.

Amazon не в первый раз подвергается штрафным санкциям в Италии. В конце ноября итальянское надзорное антимонопольное ведомство оштрафовало компанию на 68,7 млн евро за нарушение норм конкуренции.

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