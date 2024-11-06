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В Испании выделят по 72 тыс. евро семьям погибших из-за наводнений

В Испании выделят по 72 тыс. евро семьям погибших из-за наводнений Правительство Испании выделит по 72 тыс. евро родственникам погибших в результате наводнений в стране.
В регионе
6 ноября 2024 г. 13:58
В Испании выделят по 72 тыс. евро семьям погибших из-за наводнений

Правительство Испании выделит по 72 тыс. евро родственникам погибших в результате наводнений в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в указе, опубликованном в официальном правительственном вестнике.

"Сумма помощи составит <...> 72 тыс. евро", - говорится в документе. Также теперь необязательно доказывать, что член семьи погибшего финансово зависел от жертвы. Лица, чьи дома были полностью разрушены в результате непогоды, смогут претендовать почти на 60,5 тыс. евро.

Всего власти Испании пообещали выделить 10,6 млрд евро в рамках первого пакета помощи для смягчения последствий наводнений.

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