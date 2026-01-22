В Иркутской области шесть человек отравились хлором на предприятии
В регионе
- 22 января, 2026
- 15:35
На предприятии в Братске Иркутской области шестеро человек пострадали из-за повышенной концентрации хлора.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил Следственный комитет региона.
"Следователи СК проводят проверку по факту происшествия на предприятии в городе Братске", - сказано в сообщении.
По данным следствия, на территории одного из предприятий произошло увеличение концентрации хлора, в результате чего за медицинской помощью обратились шесть работников.
Последние новости
16:03
Президент США: Свыше 50 стран войдут в состав "Совета мира"Другие страны
15:57
В Азербайджане по уголовным делам возмещено более 11,6 млн манатов ущербаПроисшествия
15:43
Азербайджан и Польша обсудили развитие двустороннего сотрудничестваВнешняя политика
15:35
Лидеры Азербайджана и США проводят встречу в ДавосеВнешняя политика
15:35
В Иркутской области шесть человек отравились хлором на предприятииВ регионе
15:32
Кушнер: Инвестиции в Газу превысят $40 млрдДругие страны
15:32
Депутат: В сфере питьевого водоснабжения и канализации накопилось много проблемИнфраструктура
15:29
В Милли Меджлисе обсудят роль образования в сохранении экологического балансаЭкология
15:29