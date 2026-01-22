Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    В Иркутской области шесть человек отравились хлором на предприятии

    На предприятии в Братске Иркутской области шестеро человек пострадали из-за повышенной концентрации хлора.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил Следственный комитет региона.

    "Следователи СК проводят проверку по факту происшествия на предприятии в городе Братске", - сказано в сообщении.

    По данным следствия, на территории одного из предприятий произошло увеличение концентрации хлора, в результате чего за медицинской помощью обратились шесть работников.

