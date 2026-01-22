В Иркутской области шесть человек отравились хлором на предприятии

На предприятии в Братске Иркутской области шестеро человек пострадали из-за повышенной концентрации хлора.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил Следственный комитет региона.

"Следователи СК проводят проверку по факту происшествия на предприятии в городе Братске", - сказано в сообщении.

По данным следствия, на территории одного из предприятий произошло увеличение концентрации хлора, в результате чего за медицинской помощью обратились шесть работников.