В Иркутской области РФ при пожаре в многоквартирном доме погибли два человека

Мужчина и женщина погибли в Иркутской области России во время пожара в многоквартирном доме.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает ГУМЧС региона.

В городе Железногорск-Илимский утром в понедельник загорелся многоквартирный дом. На момент прибытия первого подразделения из квартир на первом и втором этажах шел густой дым. Самостоятельно эвакуировались семь человек. Еще два человека были спасены звеном газодымозащитной службы.

"В горящей квартире были обнаружены погибшие 29-летний мужчина и 36-летняя женщина… Дознаватели ведомства установили, что причиной стала неосторожность при курении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что открытое горение было ликвидировано огнеборцами на 54 квадратных метрах.