Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    В Иркутской области РФ при пожаре в многоквартирном доме погибли два человека

    В регионе
    • 12 января, 2026
    • 09:34
    В Иркутской области РФ при пожаре в многоквартирном доме погибли два человека

    Мужчина и женщина погибли в Иркутской области России во время пожара в многоквартирном доме.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает ГУМЧС региона.

    В городе Железногорск-Илимский утром в понедельник загорелся многоквартирный дом. На момент прибытия первого подразделения из квартир на первом и втором этажах шел густой дым. Самостоятельно эвакуировались семь человек. Еще два человека были спасены звеном газодымозащитной службы.

    "В горящей квартире были обнаружены погибшие 29-летний мужчина и 36-летняя женщина… Дознаватели ведомства установили, что причиной стала неосторожность при курении", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что открытое горение было ликвидировано огнеборцами на 54 квадратных метрах.

    Иркутская область пожар жилой дом жертвы

    Последние новости

    10:06

    Минобороны проведет утилизацию боеприпасов в Пирекешкюле и Агдере

    Армия
    09:47

    Азербайджанские фигуристы завоевали бронзу в Болгарии

    Индивидуальные
    09:43

    Амирбеков: Зеленая энергетика открывает новые возможности для Азербайджана и Нидерландов

    Внешняя политика
    09:40

    В части Бинагадинского района не будет электричества

    Энергетика
    09:38

    СМИ: Число погибших на протестах в Иране достигло 544 человек

    В регионе
    09:34

    В Иркутской области РФ при пожаре в многоквартирном доме погибли два человека

    В регионе
    09:30

    В Баку 66-летний мужчина скончался от отравления угарным газом

    Происшествия
    09:21

    Нефть подорожала на опасениях перебоев поставок из Ирана на фоне протестов

    Энергетика
    09:17

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.01.2026)

    Финансы
    Лента новостей