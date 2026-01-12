В Иркутской области РФ при пожаре в многоквартирном доме погибли два человека
В регионе
- 12 января, 2026
- 09:34
Мужчина и женщина погибли в Иркутской области России во время пожара в многоквартирном доме.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает ГУМЧС региона.
В городе Железногорск-Илимский утром в понедельник загорелся многоквартирный дом. На момент прибытия первого подразделения из квартир на первом и втором этажах шел густой дым. Самостоятельно эвакуировались семь человек. Еще два человека были спасены звеном газодымозащитной службы.
"В горящей квартире были обнаружены погибшие 29-летний мужчина и 36-летняя женщина… Дознаватели ведомства установили, что причиной стала неосторожность при курении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что открытое горение было ликвидировано огнеборцами на 54 квадратных метрах.
