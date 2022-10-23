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При падении самолета Су-30 в Иркутске погибли два пилота

При падении самолета Су-30 в Иркутске погибли два пилота Истребитель "Су" упал в Иркутске на двухэтажный дом.
В регионе
23 октября 2022 г. 15:25
При падении самолета Су-30 в Иркутске погибли два пилота

Два пилота погибли в результате падения во время испытательного полета самолета Су-30 в частном секторе Иркутска, пожар на месте происшествия локализован.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Погибли два пилота, жертв среди населения нет. Пожар на земле локализован", - сказали в пресс-службе.

15:00

Истребитель "Су" упал в российском Иркутске на двухэтажный дом.

Как передает Report, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом упал самолет категории "Су". Выехал на место", - написал он.

По данным МЧС, площадь пожара достигла 200 кв.м.

"Во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30. Самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки", - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным начался пожар. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

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