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    В иранском ядерном центре в Нетензе прошли учения по отражению нападения

    На учениях присутствовал глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В иранском ядерном центре в  городе Нетенз в провинции Исфахан прошли учения на случай нападения потенциального противника, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    В ходе учений, на которых присутствовал глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, был задействован весь потенциал системы безопасности центра, отражены все атаки условного противника.

    Ядерный центр в Натанзе расположен между городами Кашан и Исфахан в центральной части Ирана и является одним из важнейших иранских ядерных объектов. В центре производится низкообогащенный уран для использования в качестве топлива в ядерных реакторах.

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