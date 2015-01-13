В иранском ядерном центре в Нетензе прошли учения по отражению нападения

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В иранском ядерном центре в городе Нетенз в провинции Исфахан прошли учения на случай нападения потенциального противника, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В ходе учений, на которых присутствовал глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, был задействован весь потенциал системы безопасности центра, отражены все атаки условного противника.

Ядерный центр в Натанзе расположен между городами Кашан и Исфахан в центральной части Ирана и является одним из важнейших иранских ядерных объектов. В центре производится низкообогащенный уран для использования в качестве топлива в ядерных реакторах.