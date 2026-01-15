В иранском Тебризе введено военное положение
В регионе
- 15 января, 2026
- 21:15
В иранском городе Тебриз объявлено военное положение, гражданам запрещено выходить на улицу после 20:00.
Как передает Report, об этом сообщил телеграм-канал Azad Iran.
Сообщается, что Большой базар Тебриза, а также основные продовольственные магазины закрыты. Хотя некоторые небольшие торговые точки работают в определенные часы, доступ к товарам первой необходимости остается ограниченным.
Отметим, что для подавления протестов, начавшихся в Иране на фоне девальвации риала, силы безопасности, как сообщается, применяли огнестрельное оружие. Указывается, что именно по этой причине был введен комендантский час. В качестве другой возможной причины называются потенциальные авиаудары США.
Последние новости
21:31
Видео
Baku TV: Агдамский комплекс "Имарет" - уцелевший символ разрушенного городаВнутренняя политика
21:29
Венесуэла получит доступ к своим активам в МВФ после восстановления контактовДругие страны
21:15
В иранском Тебризе введено военное положениеВ регионе
21:12
Армения и Германия обсудили перспективы проекта TRIPPВ регионе
20:53
Зеленский: Албания может присоединиться к программе PURL в этом годуДругие страны
20:36
Генсек ОБСЕ призвал к возобновлению переговоров по УкраинеДругие страны
20:26
Видео
В Турции задержаны 325 подозреваемых в пропаганде преступлений в соцсетяхДругие
20:18
Фото
Видео
Пожар в здании в Ясамальском районе Баку потушен - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
20:12