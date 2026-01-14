В Иране заявили о задержании 31 человека по подозрению в связях с израильской разведкой

Разведывательное подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ходе протестов в Иране задержало 31 человека, связанного с внешней разведывательной службой Израиля (МОССАД).

Как сообщает Report со ссылкой на информационное агентство Mehr, об этом говорится в заявлении КСИР.

Согласно информации, в числе задержанных лидер группировки, пытавшейся совершить террористическую атаку на два военных и полицейских штаба в приграничных районах.

В заявлении отмечается, что "иностранные элементы", создавая консенсус против Ирана на международных платформах, ведя широкомасштабную гибридную войну, а также продолжая финансовую и разведывательную помощь "остаточным террористическим элементам", пытаются посеять хаос в стране.