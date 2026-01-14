В Иране заявили о задержании 31 человека по подозрению в связях с израильской разведкой
В регионе
- 14 января, 2026
- 22:48
Разведывательное подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ходе протестов в Иране задержало 31 человека, связанного с внешней разведывательной службой Израиля (МОССАД).
Как сообщает Report со ссылкой на информационное агентство Mehr, об этом говорится в заявлении КСИР.
Согласно информации, в числе задержанных лидер группировки, пытавшейся совершить террористическую атаку на два военных и полицейских штаба в приграничных районах.
В заявлении отмечается, что "иностранные элементы", создавая консенсус против Ирана на международных платформах, ведя широкомасштабную гибридную войну, а также продолжая финансовую и разведывательную помощь "остаточным террористическим элементам", пытаются посеять хаос в стране.
