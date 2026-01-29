В Иране заявили о готовности к реальным переговорам с США

Тегеран открыт к переговорам с американской администрацией, если США в самом деле готовы вести реальный диалог по достижению договоренностей.

Как передает Report, об этом заявил председатель иранского Меджлиса (однопалатного парламента) Мохаммад Багер Галибаф в интервью телекомпании CNN.

"Если это будут настоящие переговоры по достижению сделки в рамках международных норм, тогда да. Но это не те переговоры, к которым стремится президент США [Дональд Трамп], он просто хочет навязать свою волю остальным", - сказал он.

"Я считаю, что если Трамп действительно честен и хочет получить Нобелевскую премию мира, ему следует устремиться к реальному миру и первым делом освободиться от поджигателей войны и тех, кто хочет подчинения Ирана", - добавил председатель иранского парламента.

Он отметил, что Трамп "может начать войну" с Ираном, однако не может контролировать ее завершение. "Тысячи американских солдат, которых направляют [на Ближний Восток] за тысячи километров от дома, определенно пострадают. Это нехорошо", - заключил он.