Раиси: Иран не отступит от реализации своего права на мирную ядерную программу

Тегеран ни на шаг не отступит от реализации своего права на развитие мирной ядерной программы.

Тегеран ни на шаг не отступит от реализации своего права на развитие мирной ядерной программы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу президент Ирана Ибрахим Раиси во время выступления, которое транслировало государственное телевидение Ирана.

"Мы ни на шаг не отступим на пути защиты права иранского народа на ядерную программу, - сказал он. - В сотый раз заявляем, что наша атомная промышленность носит мирный характер".

В Вене после восьми раундов переговоров с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение 11 марта был взят перерыв из-за внешних факторов. До этого венские переговоры вышли на финишную прямую и должны были завершиться до конца февраля. Текст договоренностей был согласован и насчитывает около 20 страниц, в нем говорится о дальнейших мерах для возвращения к выполнению ядерного соглашения в первоначальном виде.