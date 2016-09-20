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    В Иране задержаны двое террористов с взрывными устройствами

    Задержанные признались, что являются членами террористической организации и проникли на территорию Ирана с целью совершения диверсий

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Двое террористов задержаны иранскими правоохранительными органами на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан, сообщает Report со ссылкой на агентство Fars.

    У задержанных обнаружены готовые к применению два взрывных устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы.

    Согласно информации иранских спецслужб, экстремисты пересекли иранскую границу со стороны Пакистана, намереваясь осуществить террористические акты в городе Сараван, однако были задержаны в ходе контртеррористической операции.

    В ходе допроса задержанные признались, что являются членами террористической организации и проникли на территорию Ирана с целью совершения диверсий.

    Экстремисты планировали привести в действие взрывные устройства в многолюдных общественных местах.

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