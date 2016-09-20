В Иране задержаны двое террористов с взрывными устройствами

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Двое террористов задержаны иранскими правоохранительными органами на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан, сообщает Report со ссылкой на агентство Fars.

У задержанных обнаружены готовые к применению два взрывных устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Согласно информации иранских спецслужб, экстремисты пересекли иранскую границу со стороны Пакистана, намереваясь осуществить террористические акты в городе Сараван, однако были задержаны в ходе контртеррористической операции.

В ходе допроса задержанные признались, что являются членами террористической организации и проникли на территорию Ирана с целью совершения диверсий.

Экстремисты планировали привести в действие взрывные устройства в многолюдных общественных местах.