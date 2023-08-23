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В Иране за последние два дня от пыльных бурь пострадали около 500 человек

В Иране за последние два дня от пыльных бурь пострадали около 500 человек Около 500 человек пострадали за последние двое суток в результате сильной пыльной бури в провинции Систан и Белуджистан (Иран).
В регионе
23 августа 2023 г. 14:21
В Иране за последние два дня от пыльных бурь пострадали около 500 человек

Около 500 человек пострадали за последние двое суток в результате сильной пыльной бури в провинции Систан и Белуджистан (Иран).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

"В медицинские центры обратились 488 человек, 64 из них были госпитализированы, остальные получили амбулаторное лечение", - сказал главный руководитель кризисного штаба провинции Маджид Мохебби.

Руководитель метеорологической службы провинции Систан и Белуджистан Мохсен Хейдари сообщил, что в городе Заболь этой провинции максимальная зафиксированная скорость ветра составила 94 километра в час, а в городе Захак - 79 километров в час

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Версия на английском языке Nearly 500 people affected by dust storms in Iran over past 2 days

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